De Honda-top wil zich vanaf 2026 gaan bemoeien met de line-up van Aston Martin. Dat verklaarde Koji Watanabe, voorzitter van de racetak van de Japanners. Met ingang van de nieuwe motorreglementen gaat Honda exclusief motoren leveren aan de Britse renstal. Net zoals de autogigant in het verleden een – al dan niet bescheiden – stem had bij het uitdelen van de Red Bull-contracten, wil men bij Aston Martin eveneens invloed uitoefenen. Slecht nieuws voor Lance Stroll?

Teameigenaar Lawrence Stroll heeft de afgelopen jaren al flink geïnvesteerd in Aston Martin. Naast het aantrekken van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso, versterkten de Britten zich vorig jaar met meesterontwerper Adrian Newey. Bovendien opereert het team tegenwoordig vanuit een hightech hoofdkantoor in Silverstone. Met het oog op de coureursbezetting heeft zowel Alonso als ‘zoontje van de baas’ Lance Stroll een contract tot en met 2026.

Voor de aankomende generatie Formule 1-auto’s gaat Aston Martin in zee met Honda. Waar de Japanse fabrikant – nu nog verbonden aan Red Bull – aanvankelijk afscheid zou nemen van de sport, tekende het in 2023 een exclusieve deal met Lawrence Stroll. Koji Watanabe, voorzitter van de racetak van Honda, wil gedurende deze samenwerking ook een stem hebben in het vastleggen van coureurs.

Exit voor Lance Stroll?

“Het aantal stoelen wordt verminderd”, aldus Watanabe tegenover The Japan Times. Nu kan Honda zich nog bemoeien met de bezettingen van Red Bull en Racing Bulls, straks alleen bij Aston Martin. “Wat ons betreft blijven we onze mening geven bij het bepalen van de coureurs voor 2026 en daarna. Het team heeft uiteraard het laatste woord, maar de situatie zal hetzelfde zijn als bij Red Bull. We zullen zeker ons zegje doen.” Dat is mogelijk slecht nieuws voor Lance Stroll, die de afgelopen jaren de bescherming van zijn vader genoot binnen het team. Analisten zijn vaak eensgezind dat elke andere coureur met vergelijkbare prestaties als Stroll allang was geslachtofferd.

Tot slot ging Watanabe ook in op de recente discussies omtrent de terugkeer van de V10-motor. De FIA en de Formule 1 flirten met het idee van een atmosferische V10 en duurzame brandstoffen, maar de teams zijn – voorlopig – faliekant tegen. Honda idem dito. “Ons standpunt is niet veranderd”, aldus Watanabe. “Elektrificatie is belangrijk voor ons, en dat is de reden waarom we blijven meedoen”, doelde hij op de huidige plannen voor meer hybride-technologie.

