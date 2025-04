De afgelopen weken was er veel te doen over de mogelijke terugkeer van de V10-motor. Terwijl de technische reglementen van 2026 een nieuwe hybride krachtbron introduceren, flirtte FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem openlijk met een rentree van de atmosferische V10. Verschillende teambazen reageerden kritisch op zijn uitspraken – er is immers al veel geïnvesteerd in hybride technologie. Tijdens de GP van Bahrein volgt een officieel overleg.

De verschillende motorfabrikanten binnen de Formule 1 worden tijdens het raceweekend in Bahrein uitgenodigd om met de FIA te vergaderen over een mogelijke toekomst met V10-motoren, zo meldde The Race. De organisatie zou een beter beeld willen schetsen van de huidige situatie en hoeveel steun er is voor eventuele wijzigingen op de lange termijn. In 2026 introduceert de Formule 1 een nieuwe hybride motor. De belofte van deze technologie trok, geheel volgens plan, een aantal nieuwe fabrikanten naar de sport.

FIA-president Ben Sulayem en Formule 1-CEO Stefano Domenicali lieten echter meerdere keren doorschemeren dat er in de nabije toekomst ook gekeken moet worden naar V10-motoren. Als deze op duurzame brandstoffen kunnen lopen, zijn ze minstens zo groen als een hybride. Hoewel er nog geen concrete plannen zijn voor een terugkeer van de V10, reageerden de verschillende teams kritisch.

‘Zien er een beetje dom uit’

“We zien er een beetje dom uit als we nieuwe constructeurs aantrekken met de belofte van een geweldige hybride motor, en dan ineens zeggen dat we deze eigenlijk maar drie jaar willen gebruiken”, verklaarde Toto Wolff. “Het is tien over twaalf en Assepoester heeft het bal al verlaten,” concludeerde Christian Horner. “Het zou een enorme verandering zijn om afscheid te moeten nemen van waar nu keihard aan wordt gewerkt.” Ondertussen uitte Audi, dat voor 2026 een eigen motor ontwikkelt, nogmaals de steun voor hybride technologie.

Als de Formule 1 vóór 2030 nog wil overstappen op een nieuw motorreglement, moet het steun krijgen van de FIA, FOM en minimaal vier van de vijf fabrikanten die straks deelnemen aan het kampioenschap. Die steun is momenteel duidelijk niet aanwezig. Toch is het niet ondenkbaar dat er op de lange termijn alsnog met grotere motoren wordt geracet. Uiteraard zijn de beleving en het geluid van de atmosferische V10 belangrijk voor zowel fans als coureurs. Daarnaast is het gebruik van dergelijke krachtbronnen ook economisch verantwoord. Volgens FIA-topman Nikolas Tombazis is het goedkoper om een ‘doorsnee’ V10-motor te ontwikkelen – belangrijk als de sport een toekomstige economische recessie wil doorstaan.

