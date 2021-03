Bottas klaar voor de strijd, om de titel én zijn Mercedes-zitje: ‘Weet dat er kapers op de kust liggen’

Valtteri Bottas is na een goede winter ‘weer helemaal opgeladen’ en is vastberaden zich weer in de titelstrijd te mengen, al wacht hem ook nog een waarschijnlijk minstens zo spannende strijd om zijn Mercedes-zitje te behouden. “Natuurlijk ben ik daar klaar voor.”

Dat zegt de Fin tijdens de presentatie van de Mercedes W12, de bolide waarmee het Duits-Engelse team hoopt haar achtste ‘dubbel’ op rij in de wacht te slepen. Hoewel ze zich bij Mercedes altijd graag indekken, mag duidelijk zijn dat het team weer dé favoriet is voor 2020.

De afgelopen twee jaar werd Bottas vice-kampioen achter teamgenoot Lewis Hamilton, dus het laat zich raden dat de negenvoudig racewinnaar het graag nét dat ene stapje beter wil doen. “Ik heb veel geleerd van 2020”, put hij daar – los van zijn goede winterpauze en voorbereidingen – ook vertrouwen uit.

“Je leert in deze sport zoveel over jezelf, en hebt elk jaar de kans een betere coureur te zijn. Zolang je acht slaat op de lessen die je leert, althans, en eerlijk bent naar jezelf toe over wat beter kan”, legt Bottas uit.

“Mijn doel als ik straks in Bahrein op de grid sta, is dat ik mentaal en fysiek op mijn top ben. Terwijl ik ook hoop dat ik eind dit jaar in Abu Dhabi op het seizoen kan terugkijken en zeggen: ‘ik heb er alles aan gedaan en alles gegeven’. En hopelijk blijkt dat dan ook uit het resultaat.”

Los van dat de titel op het spel staat, staat Bottas’ felbegeerde Mercedes-zitje dat ook. Beseft hij ook dat er kapers op de kust liggen? “Natuurlijk”, reageert hij met een lachje, “dit wordt echter mijn vijfde jaar bij het team en ik concentreer me gewoon op mijn werk met het team en de mensen om me heen.”

‘Bottas kan druk aan’

Teambaas Toto Wolff herhaalt op zijn beurt, ondanks dat Bottas wederom slechts een contract voor één jaar heeft gekregen, volledig achter zijn coureur te staan. “Valtteri heeft telkens de pech dat hij slechts een deal voor één jaar heeft, maar als koele Fin gaat hij goed met die druk om.”

“2022 wordt straks een compleet nieuw jaar, met nieuwe regels, dus we willen zien hoe het gaat”, legt Wolff uit waarom Bottas geen meerjarige deal heeft gekregen. “De engineers en ik zijn echter zeer happy met hoe Valtteri het doet en hij verdient het in een Mercedes te rijden.”