Video: Mercedes laat zien hoe je het meest gewilde Formule 1-stoeltje op maat maakt

Passen, meten, meten met een soort grote passer én alles een beetje aanduwen terwijl de coureur ‘droog’ zit te sturen: Mercedes laat in een nieuwe video uitgebreid zien hoe je precies een Formule 1-stoeltje op maat maakt. Het meest begeerde stoeltje in de Formule 1, ook nog eens.

Valtteri Bottas is daarbij het lijdend voorwerp. De man wiens zitje al voor de start van het seizoen op de tocht staat, moet er natuurlijk wel een beetje lekker in zitten. Zeker nu hij ervoor moet vechten het meest begeerde stoeltje in de Formule 1 te behouden.

Na de tegenwoordig gebruikelijke boksen en elleboogjes neemt Bottas plaats in de monocoque. “Het voelt als thuis”, stelt Bottas nadat hier en daar wat aan de padding is gewerkt. “Het ís thuis”, reageert één van de Mercedes-mannen, aangevend dat Bottas in het team vooralsnog op alle steun kan rekenen.

Met zijn helm op komt de ‘passer’ eraan te pas, waarmee wordt gekeken of Bottas goed in de auto zit en onder de airbox past. “Het zit al wel wat krap”, merkt een van de Mercedes-mannen met zijn handen in de cockpit op alvorens Bottas – met de witte overalls van 2020’s pre-seizoen aan – weer mag uitstappen.