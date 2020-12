Wolff: ‘Bottas kan rekenen op onvoorwaardelijke steun van Mercedes’

Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat Valtteri Bottas op de ‘onvoorwaardelijke steun’ kan rekenen van het hele team. De Oostenrijker zegt dat het ‘te verwachten’ is dat het zijn tol eist om tegen de beste coureur te rijden, maar hij verwacht dat de Fin zich kan herpakken: “Hij heeft zijn familie, teamgenoot en team die daarbij helpen.”

Bottas is bezig aan zijn vierde seizoen bij Mercedes en heeft het elk jaar af moeten leggen tegen zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De 31-jarige Fin heeft een paar lastige races achter de rug: in de laatste drie races pakte hij slechts acht punten. Hij eiste in Turkije een negatieve hoofdrol op door zesmaal te spinnen en had het afgelopen week tijdens de Grand Prix van Sakhir lastig tegen tijdelijke teamgenoot George Russell, die op de zege leek af te stevenen totdat een fout bij de pitstop en een lekke band daar een stokje voor staken.

Ondanks de lastige periode voor Bottas verzekert teambaas Toto Wolff dat hij kan rekenen op steun van het hele team. “Hij is een harde, veerkrachtige man”, vertelt Wolff tegen Motorsport.com. “De titel verliezen is niet makkelijk verteerbaar en er wordt ook niet verwacht dat het makkelijk verteerbaar is. Maar hij heeft de onvoorwaardelijke steun binnen het team en ik denk dat dat hem elk jaar gretiger maakt om te winnen. Winnen van de beste coureur zou waarschijnlijk de grootste voldoening kunnen zijn die een coureur kan krijgen. Maar dat het zijn tol eist, is te verwachten.”

“Wij steunen hem allemaal onvoorwaardelijk”, vervolgt Wolff. “Ik denk dat hij in staat is om zichzelf weer te herpakken en hij heeft een familie, teamgenoot en team die hem daarbij helpen”, besluit de Mercedes-teambaas.