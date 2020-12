Hamilton wil vooral plezier hebben: ‘Was raar om iemand in mijn auto te zien’

Lewis Hamilton is terug en hij wil gewoon nog één weekend plezier maken op de baan. De Brit keerde vanochtend op het Yas Marina Circuit terug bij zijn team na een week afwezigheid wegens corona. “Ik was weer echt enthousiast, alsof het de eerste dag op school was.”

Afgelopen 10 dagen leefde Hamilton in isolatie na zijn positieve test, het was dan ook even wennen vanochtend tijdens de eerste vrije training. “Dat duurde even, ik moet mijn draai nog een beetje vinden maar ik ben vooral dankbaar dat ik weer terug ben.” Tijdens de eerste sessie was Hamilton nog vijfde, vanmiddag klokte hij tijdens VT2 de tweede tijd.

Ook Hamilton moest onderkennen dat George Russell zich goed heeft laten zien vorige week. “Hij heeft het geweldig gedaan, zoals iedereen gezien heeft. Het was zeker raar om iemand anders in mijn auto te zien, ik heb in 27 jaar nog nooit een race gemist. Ooit zal ik er een boek over schrijven.”

De zevenvoudig wereldkampioen werd nog gevraagd of hij het gevoel of hij nog iets moest bewijzen. “Helemaal niet, ik heb volgens mij wel genoeg gedaan om mijn jaar glans te geven. Ik wil hier gewoon nog een mooi weekend hebben en genieten van wat ik doe. Vandaag hebben we veel dingen getest voor volgend jaar, morgen gaat het vast sneller.”

