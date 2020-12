VT2: Bottas bovenaan in Abu Dhabi, Verstappen op grote afstand derde

Valtteri Bottas heeft de snelste tijd genoteerd tijdens de tweede vrije training in Abu Dhabi. De Fin reed een 1:36.276 en was daarmee twee tienden sneller dan Lewis Hamilton. Max Verstappen klokte de derde tijd op ruim zeven tienden van het Mercedes-duo.

De coureurs moesten net zoals tijdens het eerste weekend in Bahrein de 2021 banden uittesten. Toen klaagden de coureurs steen en been over de banden, nu bleven de coureurs opvallend stil. Iedereen moest acht getimede rondes rijden op het prototyperubber van Pirelli en daarna konden de coureurs pas beginnen met het normale vrijdagprogramma.

Het laatste halfuur staat normaal gesproken in teken van de racesimulaties, maar vandaag niet doordat de Alfa Romeo van Kimi Räikkönen in brand vloog. Gelukkig waren de marshalls er snel bij en kon het vuur snel geblust worden, maar het zorgde wel voor een rode vlag.

George Russell, die dit weekend weer bij Williams rijdt, kende ook geen probleemloze vrijdag. Er kwam rook uit de linkerkant van de uitlaat en dat duidt op en Power Unit-probleem. Gelukkig voor hem en voor Williams vloog de auto niet in brand.

Lewis Hamilton had ook de nodige problemen tijdens de tweede vrije training. Aan het begin van de training moest zijn stuurtje vervangen worden en aan het einde van de training viel hij stil in de pitstraat. Hij kon niet schakelen, maar gelukkig voor de Brit kreeg Mercedes de auto weer aan de praat.

