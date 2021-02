Geluid aan: Zo klinkt de Mercedes-motor voor 2021

Mercedes heeft de W12, de auto voor 2021, voor het eerst opgestart. Beelden toonde de kampioensformatie nog niet, het geluid van de nieuwe Mercedes-motor krijgen we wel te horen.

Nadat klantenteam McLaren de Mercedes-krachtbron eind januari al liet brullen, was het op donderdag de beurt aan Mercedes zelf. De zogenaamde fire-up is een symbolisch moment in aanloop naar het nieuwe seizoen: het is de eerste opstart waarbij de bolide in zijn geheel kan worden bewonderd door het team.

Push that ❤️ button. Because trust us, you’re gonna want to hear this. 😉

Crank up the volume and listen up as our #W12 roars into life for the very first time! 🎶🤩 pic.twitter.com/97sTeneh4s

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 18, 2021