Allison over zorgen om nieuwe Mercedes: ‘Je denkt steeds: zijn we niet iets vergeten?’

“Je hoort constant een stemmetje in je achterhoofd: ‘zijn we niet iets vergeten?'” Zo gaat het volgens technisch directeur James Allison in de laatste weken voor je een nieuwe auto presenteert, zeker als de lat zo hoog ligt als bij kampioenschapsteam Mercedes. “Het proces is dit jaar heel anders dan normaal.”

Dat komt dan natuurlijk door de coronacrisis, maar ook omdat de auto’s van dit jaar in grote lijnen hetzelfde zijn als die van 2020. “In tegenstelling tot in een ‘normaal’ jaar, als je een miljard nieuwe onderdelen hebt en je auto pas op het laatst in elkaar schroeft, bestaat de W12 van dit seizoen in grote mate uit 2020-onderdelen”, licht Allison dat toe in een door Mercedes gepubliceerde video.

Lees ook: Op jacht naar titel nummer acht: Mercedes toont de W12 op 2 maart

“Je test dus minder nieuwe onderdelen, en het is nu vooral zaak dat alles wat je nodig hebt op voorraad is en dat wat wél nieuw is, goed wordt getest”, zegt Allison. Het is een proces waarvan je ‘uiteraard hoopt dat het gladjes verloopt’, maar dat ook voor de nodige onrust in het hoofd zorgt. “Omdat de werkwijze zo anders is, vraag je je steeds af: ‘zijn we niet iets vergeten?’ We checken alles dus echt twee, drie keer.”

Lees ook: Allison spreekt van uitdagende winter voor Mercedes: ‘Flink moeten aanpassen aan 2021-regels’

“Je hoopt in deze fase van het jaar bovendien constant dat je genoeg hebt gedaan, maar dat weet je pas als de auto de baan op gaat. Naast alle positieve spanning en het enthousiasme, leef je dus ook continu met enige angst: de angst dat je niet genoeg hebt gedaan. Je wordt daar wel een beetje moe van, maar het hoort erbij in de Formule 1 en went ook wel”, zegt Allison.

In de video van Mercedes gaat Allison verder in op het bouwproces van de W12, de veranderingen aan de aerodynamica die dit jaar groter zijn dan ze lijken, de budget cap en nog veel meer.

Check de video hieronder!