Allison spreekt van uitdagende winter voor Mercedes: ‘Flink moeten aanpassen aan 2021-regels’

Uitdagend, dat is de afgelopen winter – het afgelopen jaar, eigenlijk – geweest voor wereldkampioen Mercedes. Volgens technisch directeur James Allison heeft het team zich flink moeten aanpassen aan alle veranderingen voor 2021. Is het grote indekken begonnen, of gaan de 2021-regels Mercedes’ dominantie echt inperken?

“Een ongewone maar intense winter”, zo omschrijft Allison deze in een video van Mercedes. Dit vanwege de regelwijzigingen voor 2021, een jaar waarin ogenschijnlijk voor een groot deel verder wordt gereden met 2020-auto’s, maar: “Er is alsnog veel veranderd”, haalt hij aan.

Veel downforce verloren

Vooral op het gebied van de aerodynamica zijn de regels wel behoorlijk aangescherpt. En laat dat nou net een vlak zijn waarop Mercedes sterk is. “Er zijn vier vrij significante aerodynamische wijzigingen doorgevoerd”, vertelt Allison.

“Om te beginnen is er een ‘driehoek’ uit de achterkant van de vloer geknipt. Als je het ziet, denk je: ‘dat is niet zo groot’. Maar het scheelt ongeveer een seconde per ronde. Daarnaast zijn de vinnetjes bij brake ducts verdwenen. Kleine onderdelen, maar daar zat ook veel performance in”, somt hij dat op.

“De diffuser komt verder niet meer zo dicht bij de grond, wat ook veel downforce scheelt. Vooraan bij de vloer, bij de barge boards, zijn de opstaande randjes en gleufjes in de ban gedaan. Kijk er los naar en het lijkt niet veel, maar alles bij elkaar maakt dit de auto’s een stuk minder snel”, concludeert Allison.

‘2019-niveau’

Volgens Mercedes’ technisch directeur is het zelfs feitelijk een stap terug in de tijd: “De auto’s zijn eigenlijk teruggebracht tot 2019-niveau.” Ze moesten echter wel langzamer gemaakt worden, legt hij uit: “Zodat de auto’s niet te snel zouden zijn voor de banden en bepaalde circuits.”

Over de banden gesproken, die zijn ook nieuw voor 2021, wat ze natuurlijk een vraagteken maakt. Al met al verklaart dat wel waarom Allison van een ‘intense’ winter spreekt. “De uitdaging voor ons was zoveel mogelijk van de ingeleverde performance, terugwinnen. Dat was, laten we zeggen, vermakelijk.”

‘Laat je niet foppen’

Mercedes moest zich, net als de andere teams, ondertussen immers ook nog instellen op de introductie van de budget cap dit jaar, moest haar revolutionaire DAS-stuursysteem van haar auto’s halen én krijgt door haar successen van 2020 minder windtunnel- en CFD-tijd dan andere teams.

In de video van Mercedes gaat Allison daar allemaal dieper op in, maar samenvattend wordt 2021 volgens hem zeker niet zomaar een herhaling van vorig jaar. “Laat je niet foppen door wie dat zegt. De regels zijn flink anders en wij hebben heel anders moeten werken. Hopelijk hebben we genoeg gedaan.”