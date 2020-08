FIA probeert downforce voor 2021 met nieuwe regels verder in te perken

Eerder dit jaar werden er al enkele aanpassingen aan het reglement voor 2021 aangekondigd wat betreft aerodynamica. De F1 ziet zich door het ontwikkelingstempo van de teams genoodzaakt nog meer wijzigingen door te voeren. “Kijkende naar de hoeveelheid downforce die er nu wordt gecreëerd, hebben we besloten nog een stapje verder te gaan.”

In mei waren er al de eerste wijzigingen voor 2021, het jaar waarin het overgrote deel van de voorschriften hetzelfde blijven. De oppervlakte van de vloer wordt ingeperkt wat een afname van 5% aan downforce zou moeten opleveren. Men wil in de volgende jaargang dezelfde banden gebruiken maar kreeg dus tijdens de twee Britse GP’s een wake-up call, zo schrijft Autosport.

Lees ook: FIA: ‘We willen geen tien Mercedessen hebben’

Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Carlos Sainz werden tegen het einde van de race getroffen door kapotte voorbanden, het kostte Hamilton bijna de zege. In de tweede editie waren er nog meer problemen met banden, een situatie waar Max Verstappen van profiteerde en won. Op het eerste gezicht leverde het wel een vermakelijk bandengevecht op maar Pirelli en de F1 vonden dat er iets in de regels veranderd moest worden. Teams zitten immers niet stil en vinden echt nog wel extra downforce voor het nieuwe seizoen.

En daarom wordt de oppervlakte van de vloeren verder ingeperkt. Ook worden vleugels voor de brakeducts bij de achterwielen kleiner net als de diffusers. Aan de voorkant wordt niets veranderd, dat zou enorme gevolgen kunnen hebben en daardoor het doel van de FIA volledig voorbij schieten. “Dit is ook bedacht in het kader van kostenbesparing”, zegt Nicholas Tombazis van de FIA.

“Er moesten door de eerdere wijziging aan de vloer toch al nieuwe vleugels voor de brakeducts worden ontworpen. Met het hele pakket denken we dat teams 10% aan downforce moeten inboeten. Al wordt er vaak in de winter nog eens 5% gevonden. Het zijn maar gemiddelden en schattingen. Door onze grondige aanpak denken we dat er op deze manier in ieder geval niemand extra benadeeld wordt.”

Lees ook: FIA onthult plannen voor 2021, dit is de nieuwe F1-auto