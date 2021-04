Ferrari-junior Callum Ilott is benoemd tot reservecoureur bij Alfa Romeo voor de rest van het seizoen 2021. De Brit is na Robert Kubica zo de tweede invaller voor de Italiaanse renstal. Ilott zal fungeren als reservecoureur in de raceweekends dat Kubica niet beschikbaar is.

Callum Ilott is vertrouwd met het team van Alfa Romeo. De 22-jarige Brit werkte zowel in 2019 als 2020 een test af voor de Italiaanse formatie. Vorig jaar eindigde Ilott als tweede in het Formule 2-kampioenschap, dit seizoen rijdt hij met de Ferrari van Iron Lynx in de GT World Challenge Europe.

Lees ook: Nyck de Vries in 2021 reservecoureur bij F1-team Mercedes

Lang zal Ilott niet moeten wachten op zijn eerste meters in de C41. Komend weekend in Portimão mag de Brit de eerste vrije training voor zijn rekening nemen. Ook later dit jaar mag hij nog enkele oefensessies afwerken.

Ilott is natuurlijk opgetogen met zijn rol als reservecoureur bij Alfa Romeo. “Ik ben echt blij dat ik dit seizoen bij het team kom. Ik wil Alfa Romeo en de Ferrari Driver Academy bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij hebben. De twee sessies die ik de afgelopen twee jaar met het team heb gehad, waren erg nuttig om me te laten wennen aan de manier waarop een Formule 1-team werkt.”

Ook Frédéric Vasseur is tevreden na de aanstelling van de jonge Brit. “Hij is zonder twijfel een van de meest getalenteerde jonge coureurs die door de rangen omhoog is gekomen”, vertelt de Alfa Romeo-teambaas. “Hij heeft al eerder met ons samengewerkt. Elke keer heeft hij een blijvende indruk achtergelaten met zijn werkethiek en goede feedback. Ik twijfel er niet aan dat hij een zeer positieve aanvulling zal zijn op Robert Kubica, die vanwege zijn andere raceprogramma’s een aantal keren niet beschikbaar zal zijn”, aldus Vasseur.

Lees ook: Alpine strikt ervaren kracht Kvyat als reservecoureur