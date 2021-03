Alpine strikt ervaren kracht Kvyat als reservecoureur

Alpine heeft de ervaren Daniil Kvyat (110 starts) gestrikt als reservecoureur voor 2021. De Rus zal het team bijstaan én klaarstaan indien een van de vaste coureurs Fernando Alonso of Esteban Ocon niet kan rijden.

Dat is geen overbodige luxe, want Alonso raakte medio februari gewond bij een fietsongeluk en diende daarna een kaakoperatie te ondergaan. Hoewel de Spanjaard verwacht de seizoensstart gewoon te halen, kan het zeker te midden van de coronapandemie geen kwaad een gelouterde reserve in de boeken te hebben staan.

“Ik verheug me erop me bij de Alpine F1-familie aan te sluiten”, zegt Kvyat, die over een schat aan Formule 1-ervaring beschikt en drie keer op het podium stond in de koningsklasse. De 26-jarige coureur uit Ufa debuteerde in 2014 voor Toro Rosso en reed daarna voor Red Bull, weer Toro Rosso en opvolger Alpha Tauri.

Kvyat lag er tussendoor een jaar uit, waarin hij als test- en simulatorcoureur voor Ferrari aan de slag ging. Bij de Scuderia was men zeer onder de indruk van Kvyats werk in die rol. Ook bij Alpine hoopt hij zijn steentje bij te dragen. “Dit team heeft zich sterk ontwikkeld en ik wil daar mijn bijdrage aan leveren. Ik ga mijn best doen de A521 en toekomstige auto’s te helpen ontwikkelen.”

Als reservecoureur neemt Kvyat bij Alpine het stokje over van landgenoot Sergej Sirotkin, die deze rol eerder vervulde bij voorganger Renault. Behalve Kvyat heeft Alpine ook de Chinees Guanyu Zhou nog op de rol staan als testrijder. Zhou beschikt echter niet over de vereiste superlicentie die nodig is om in te stappen. Hij heeft hier nog vier punten voor nodig.