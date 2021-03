Alpine presenteert haar eerste F1-auto, de A521 met Renault-DNA

Zonder Fernando Alonso, maar met Esteban Ocon en de nieuwe teambaas Davide Brivio presenteert ‘nieuwkomer’ Alpine dinsdagmiddag haar eerste Formule 1-auto, de A521.

Zie onderaan het bericht meer foto’s van de Alpine A521!

Echt nieuw is Alpine natuurlijk niet, want de Franse formatie deed de afgelopen jaren al als Renault mee in de Formule 1. De Alpine heeft, behalve een Renault-motor, ook duidelijk Renault-DNA: “Het is een evolutie van de Renault van 2020, dat is de basis”, vertelt Alpine-directeur Marcin Budkowski.

Video: Dit is het geluid van de Renault-motor in de Alpine A521

Toch oogt de Alpine behoorlijk anders, en dan komt dan vooral omdat het gelijk met de naamswijziging ook kleur bekennen was. Het geel en zwart is ingeruild voor een klein beetje zwart dat gedomineerd wordt door de Franse driekleur in een soort matte chroom-tint.

De presentatie van de A521 voltrok zich overigens enigszins onwerkelijk, via een soort virtual reality. Helemaal vlekkeloos verliep de livestream niet, met af en toe flink wat vertraging. Ocon moest daarbij zoals gezegd in zijn eentje de honneurs waarnemen namens de coureurs.

Lees ook: Alonso niet aanwezig bij presentatie Alpine-bolide

“Ik vind dat de auto er schitterend uitziet. Als ik hem zie, ben ik er trots op Frans te zijn en ik kan niet wachten om achter het stuur te kruipen”, vertelt Ocon, die aangeeft dat Alpine ‘wil voortborduren op de positieve resultaten van 2020’ maar zich ook wil voorbereiden op de regelrevolutie van 2022.

Groupe Renault-CEO Luca de Meo, de grote baas, steekt zijn verwachtingen ondertussen niet onder stoelen of banken en gaat er vanuit dat de stijgende lijn wordt doorgetrokken. “Ik weet zeker dat we weer podiumplekken gaan halen. Alles les Bleus.”

Eve5JshXYAE9YLx



Eve5JseXEAApekr



Eve5JsfXMAANLNA



Eve5JsfXcAsgHDI



Alpine A521