Video: Dit is het geluid van de Renault-motor in de Alpine A521

Alpine heeft zijn Renault-motor voor het eerst laten brullen. In de stijl van een geboortebericht verspreidde de Franse formatie op sociale media beelden van de eerste fire-up van de A521, de eerste F1-bolide van Alpine.



Op woensdag was het zover: Alpine slingerde zijn nieuwe krachtbron voor het eerst aan. De zogenaamde fire-up, het moment waarop de nieuwe motor voor het eerst wordt gestart, gebeurde in het bijzijn van prominente teamleden. Op sociale media toonde de Franse formatie een video met weinigzeggende beelden, maar aan motorgeluid van de nieuwe Renault-krachtbron ontbreekt het in het filmpje zeker niet.

Alpine heeft ook duidelijke wensen over de nieuwe krachtbron. “Dat je leuk mag zijn om te racen, moeilijk bent om in te halen en serieus snel zal zijn”, schrijft de Franse renstal. Of die wensen uitkomen, zal voor het eerst blijken tijdens het openingsnummer in Bahrein op 28 maart.

The sweetest sound to everyone working for @AlpineF1Team. Welcome to the world A521. May you be fun to race, hard to pass and seriously fast. 💙 10.02.2021 💙 pic.twitter.com/V6Wlh9rQds — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 11, 2021

Een dag na de fire-up kreeg Alpine minder goed nieuws. Op donderdagavond bevestigde het team dat Fernando Alonso op de fiets betrokken was geweest bij een verkeersongeluk in Zwitserland. Vrijdagochtend wachtte de Spanjaard nader onderzoek. Alpine heeft in ieder geval nog niets gemeld over botbreuken of andere kwetsuren. Volgens het team voelt Alonso zich ondanks het fietsongeluk, goed. Het zegt verder geen mededelingen te doen, vermoedelijk in afwachting van het vervolgonderzoek op vrijdag.

