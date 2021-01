Geluid aan: McLaren laat voor het eerst sinds 2014 weer een Mercedes-motor brullen

Na avonturen met Honda en Renault is McLaren dit jaar herenigd met Mercedes, haar succespartner uit het eind van de jaren negentig en begin 2000. De Mercedes-motor achterin McLarens MCL35M heeft woensdag zijn eerste fire up gehad.

McLaren en Mercedes waren vanaf 1994 tot en met 2014 samen goed voor drie rijderstitels, één constructeurstitel en liefst 78 overwinningen. McLarens laatste zege, in 2012, werd ook met een Mercedes-motor behaald.

De hereniging met Mercedes is door McLaren ook opgesierd met een vermelding in de chassisnaam. In plaats van de opvolger van 2020’s MCL34 simpelweg als MCL35 te bestempelen, krijgt deze het predicaat MCL35M.

Op de fabriek in Woking heeft Mercedes’ hybride V6-turbokrachtbron achterin de bolide woensdag voor het eerst aangezwengeld. Het werd zodoende de eerste 2021-auto die we ‘in actie’ hebben gehoord. Wanneer McLaren de MCL35M presenteert, is nog niet bekend. Wel duidelijk: dat deze weer oranje is.

The #MCL35M roars into life. 🔊🔥 Watch on and listen in as we fire up our 2021 car for the first time… pic.twitter.com/v504FVupEX — McLaren (@McLarenF1) January 27, 2021

