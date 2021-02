Alonso in het ziekenhuis na fietsongeluk, haalt hij de seizoensstart?

Het team van Alpine heeft bevestigd dat Fernando Alonso op de fiets betrokken is geweest bij een verkeersongeluk in Zwitserland. De Spanjaard is bij bewustzijn, maar er wacht hem vrijdagochtend nader onderzoek.

Dat meldt Alpine via social media. Berichten over het verkeersongeval van Alonso – hij zou op de fiets door een auto zijn geraakt – sijpelden al eerder op donderdagavond naar buiten, met de Italiaanse Gazzetta dello Sport die rept over mogelijke botbreuken. De BBC denkt te weten dat het een gebroken kaak betreft, Motorsport.com meldde eerder dat er geen botbreuken zouden zijn geconstateerd bij Alonso.

Alpine heeft in ieder geval nog niets gemeld over botbreuken of andere kwetsuren. Volgens het team voelt Alonso zich ondanks het fietsongeluk, goed. Het zegt verder geen mededelingen te doen, vermoedelijk in afwachting van het vervolgonderzoek op vrijdag. Of Alonso in het ziekenhuis overnacht of niet, wordt evenmin gespecificeerd.

Met de wintertest over vier weken en de seizoensstart twee weken daarna – allebei in Bahrein – zouden eventuele botbreuken slecht nieuws zijn voor Alpine en Alonso, die dit seizoen op 39-jarige na twee jaar afwezigheid zijn Formule 1-rentree maakt.

Alpine heeft geen reserve

Mocht er een invaller nodig zijn, dan is er geen op voorhand aangewezen kandidaat. In 2020 was de Rus Sergej Sirotkin reserve voor het toenmalige Renault, maar hij staat voor dit jaar (nog) niet in de boeken. Eind 2020 testte de Chinees Guanyu Zhou één dag voor Renault.

De transfervrije maar zeer ervaren Nico Hülkenberg, Romain Grosjean en Kevin Magnussen hebben verder alle drie een verleden bij het team uit Enstone. Andere ‘vaste’ 2020-coureurs zonder Formule 1-zitje zijn Alexander Albon en Daniil Kvyat.

Lees ook: Haas moet verder kijken: Magnussen heeft geen interesse in rol als invaller