Haas moet verder kijken: Magnussen heeft geen interesse in rol als invaller

Zijn ex-teambaas Günther Steiner had hem al openlijk op de reservelijst gezet, maar Kevin Magnussen heeft geen interesse in een eventuele invalbeurt bij Haas als Mick Schumacher of Nikita Mazepin dit jaar een race moet missen.

Dat maakt de Deen duidelijk in gesprek met TV2 Sport uit zijn thuisland. “Ik heb het gevoel dat ik alles heb gegeven in en voor de Formule 1, maar ik wil nu in andere klassen weer meedoen om overwinningen en daar alles voor geven”, zegt de coureur die in 2021 in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap rijdt voor Ganassi en ook deel uitmaakt van Peugeots toekomstige WEC-fabrieksteam.

Mocht er een belletje uit de Formule 1 komen als hij werk voor Ganassi of Peugeot te doen heeft, dan kan Magnussen ook niet eens instappen, zegt hij: “Ik heb daar geen contractuele clausules voor opgenomen, wat denk ik veel zegt over hoe ik erin sta. Ik denk niet dat het juist zou zijn als ik de deur naar de Formule 1 nu voor mezelf op een kier zou houden, hopende op nog een kans.”

“Ik heb namelijk de kans gehad. Daarnaast was er misschien ook nog wel een mogelijkheid om in de Formule 1 te blijven”, vertelt hij, “maar dat wilde ik niet.” Magnussen, die goed is voor 119 Grands Prix en 158 punten voor McLaren, Renault en Haas, zinspeelde er eerder al op dat een team hem had benaderd voor een reserverol, maar hij daarvoor had bedankt.

De enige uitzondering, lacht hij, ‘is als Mercedes aanklopt en een zitje voor me heeft’. “Dat is echter erg onrealistisch en ik koester die hoop dan ook niet.” Met Magnussens afzegging, kan Haas ondertussen misschien nog bij zijn ex-teamgenoot Romain Grosjean terecht, die volgens Steiner ook een optie als invaller is. Grosjean heeft in 2021 echter ook een druk programma nu hij Indycar gaat doen.

