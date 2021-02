Peugeot in 2022 met Magnussen, Vergne en Di Resta naar het WEC en Le Mans

Kevin Magnussen heeft de smaak van het endurance racen duidelijk goed te pakken: de Deen, in 2020 nog Formule 1-coureur, wordt één van de rijders die vanaf 2022 voor Peugeot uitkomt in het World Endurance Championship. Magnussen komt dit jaar bovendien al uit voor Ganassi in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap.

Magnussen is zeker niet de enige coureur met Formule 1-ervaring in Peugeots toekomstige endurance-stal: Paul di Resta en Jean-Eric Vergne hebben zich eveneens aangesloten bij het project van de Franse fabrikant. De andere Peugeot-coureurs zijn Loïc Duval, Gustavo Menezes en Mikkel Jensen.

Lees ook: Magnussen: ‘IMSA-bolide een echte racewagen, Formule 1-auto’s missen wat ziel’

Peugeot maakt in 2022, na een afwezigheid van elf jaar, haar rentree in de hoogste klasse van langeafstandsracerij én natuurlijk de 24 Uur van Le Mans. Peugeot komt uit in de hypercar-klasse, waarin Toyota, Glickenhaus en Alpine in 2021 al meedoen.

Het is de bedoeling dat Peugeots testprogramma eind dit jaar begint. Tegen die tijd heeft Magnussen zijn eerste seizoen in prototypes er (goeddeels) op zitten in de Amerikaanse IMSA-klasse. Di Resta, Vergne, Duval, Menezes en Jensen hebben al ervaring in de endurance-racerij.

Lees ook: Grosjean wil na de F1 wel met Peugeot naar Le Mans: ‘Een zeer interessant project’