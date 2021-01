Magnussen: ‘IMSA-bolide een echte racewagen, Formule 1-auto’s missen wat ziel’

Kevin Magnussen is een old school racer en heeft als coureur én liefhebber genoten van zijn kennismaking met de prototype-bolide die hij dit jaar samen met Renger van der Zande gaat besturen in het IMSA-kampioenschap. “Het is een échte raceauto.”

“Het geluid, en dan de manier waarop de motor reageert…”, mijmert Magnussen ten overstaan van Racer.com. “Elke keer dat ik het gaspedaal intrapte, bezorgde me dat kippenvel”, zegt hij over de sensatie om een 5.5-liter Cadillac-V8 achterin zijn IMSA-bolide te hebben.

Begrijp hem niet verkeerd, Magnussen vond het besturen van een Formule 1-auto – wat hij voor Renault, McLaren en Haas heeft gedaan – ook ‘heel leuk’. “Maar ik heb de afgelopen zes, zeven jaar feitelijk een vliegtuig bestuurd”, doelt hij op de moderne, hightech Formule 1-auto’s. “Ze zijn awesome, rijden met een Formule 1-auto is heel leuk, maar je mist de ‘ziel’ een beetje.”

“Er ontbreekt iets”, aan de huidige generatie Formule 1-bolides, doelt Magnussen op dat ongrijpbare, pure autosportelement dat hij achter het stuur van zijn Amerikaanse Cadillac van Ganassi Racing wel gelijk voelde. “Deze auto besturen, heeft mijn ogen echt geopend.”

Dat Magnussen daarbij dinsdag zijn eerste IMSA shakedown had op het ‘old school‘ circuit van Sebring, droeg ook bij aan de sensatie. Maar toch, die auto: “Dit is waar het om draait, dit is waar mijn passie vandaan komt”, zegt de Deen.

“Het gaat om dingen als de geur, het geluid en de looks – in Amerika is dat zo’n vast onderdeel van de sport. Ik heb dat gemist, al besefte ik dat pas toen ik uit de auto stapte.” Magnussen krijgt de komende weken genoeg tijd achter het stuur van zijn nieuwe liefde, met komend weekend de ‘Roar before the 24′ trainingen en kwalificatie voor de 24 Uur van Daytona, die het weekend erop gehouden wordt.

