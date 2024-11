Max Verstappen maakte deze week zijn eerste meters in een endurance-auto. In het kader van een sponsorevenement van Honda kroop hij achter het stuur van de Acura GTP van Meyer Shank Racing, de bolide waarmee landgenoot Renger van der Zande straks het IMSA-kampioenschap zal bestieren. De vraag is of deze eerste oefenrondjes naar meer smaken; Verstappen heeft al meerdere keren bevestigd dat hij ooit langeafstandsraces wil rijden.

De beelden gaan het hele internet over – Max Verstappen achter het stuur van een endurance-bolide. In aanloop naar de GP van Las Vegas werd de Nederlandse Formule 1-coureur uitgenodigd voor een paar demonstratierondjes in de Acura GTP van Meyer Shank Racing. Ook Visa RB-coureur Yuki Tsunoda was van de partij; hij mocht zich bewijzen in een Honda IndyCar. Op beelden is te zien hoe een tevreden Verstappen weer uit de Acura-bolide klimt. “Dat voelde goed,” grijnst hij.

Verstappen in langeafstandsrace?

De oefenrondjes met Meyer Shank Racing waren de eerste meters die Max Verstappen maakte in een echte endurance-auto. Veel fans vragen zich af of dit een teken is dat de Nederlander zich binnenkort aan langeafstandsraces gaat wagen. Verstappen flirtte in het verleden al met de grote endurance-wedstrijden. Zo sprak hij eerder de wens uit om ooit met een Formule 1-dreamteam mee te doen aan de 24 Uur van Le Mans.

Mogelijk komt een endurance-debuut eerder dan gedacht. Acura, dat onlangs Renger van der Zande aankondigde als vaste coureur, moet nog een achtste rijder aanwijzen voor de 24 Uur van Daytona. De befaamde langeafstandsrace wordt verreden in januari en heeft dus geen overlap met het Formule 1-seizoen. Van der Zande voelt ondertussen de druk nu Verstappen heeft kunnen proeven van ‘zijn’ auto. “Stel je voor dat je net bij een nieuw team hebt getekend en dan zie je de volgende dag de helm van Verstappen liggen. Bedankt Max, no pressure,” grapte hij op sociale media.



