Mercedes gaat vanaf 2025 deelnemen aan het FIA World Endurance Championship (WEC). De Duitsers zullen samen met het Iron Lynx-team uitkomen in de LMGT3-klasse. Het is de eerste keer dat Mercedes meedoet aan het kampioenschap en de eerste keer sinds 1999 dat de Duitse autofabrikant vertegenwoordigd zal zijn in de beroemde 24 Uur van Le Mans.

Het Italiaanse Iron Lynx-team beëindigde onlangs de samenwerking met Lamborghini. Inmiddels heeft het team bevestigd dat het vanaf komend seizoen gebruik gaat maken van Mercedes-bolides. Mercedes flirtte al langer met een debuut in het endurance-kampioenschap, al richtte die interesse zich voornamelijk op de zogenaamde hypercar-klasse. Iron Lynx zal in het aankomende seizoen gebruikmaken van AMG GT3-bolides.

‘Nieuwe mijlpaal’

Voordat het zover is, moeten de auto’s wel voldoen aan speciale homologatiecriteria. Een aantal officiële tests in de windtunnel moet uitwijzen of de Mercedes-bolides daadwerkelijk geschikt zijn voor deelname. Naar verluidt zijn de Duitsers echter al begonnen met de noodzakelijke processen, die naar verwachting voor de start van het nieuwe seizoen zullen zijn afgerond.

“Het is geen geheim dat we er al een tijdje op uit zijn om de three-pointed star terug te brengen naar Le Mans”, aldus Christoph Sagemüller, voorzitter van de autosporttak van Mercedes. “Het aankomende WEC-seizoen is het juiste moment om te debuteren in het kampioenschap. Onze succesvolle Mercedes-AMG GT3 en de ervaring van het Iron Lynx-team vormen het perfecte duo. Dit is een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van onze klantenteams.”

