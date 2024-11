Het Formule 1-team van Alpine heeft een meerjarige overeenkomst getekend met motorleverancier Mercedes. Vanaf het seizoen van 2026 zullen de Duitsers motoren en versnellingsbakken leveren aan de Franse renstal. Eerder nam Alpine afscheid van de motoren van moederbedrijf Renault, omdat de Franse autogigant de fabriek in Viry-Châtillon wil ombouwen tot een hub voor straatautotechnologie.

Alpine slaat de handen ineen met Mercedes! Het hing al een tijdje in de lucht, maar dinsdag bevestigde het team dat er in de toekomst een Duitse krachtbron in de Alpine-bolides zal liggen. Met ingang van de nieuwe motorreglementen van 2026 verruilt de Franse renstal de Renault-aandrijflijn voor die van Mercedes. De samenwerking loopt tot minstens 2030.

In een officieel persbericht meldt Alpine dat het gefocust blijft op sterke prestaties in het huidige seizoen en in 2025, het laatste jaar met Renault-motoren. Met de overstap naar Mercedes verwacht Alpine zich vooral in de toekomst van het hybride-tijdperk te versterken. De nieuwe samenwerking past binnen de bredere strategie van de sport, waarin teams en motorleveranciers strategisch samenwerken om competitief te blijven.

‘Hoe meer motoren, hoe beter’

Mercedes is momenteel al een van de grootste motoraanbieders in de Formule 1. Naast de eigen Silver Arrows worden ook de auto’s van McLaren, Aston Martin en Williams aangedreven door Merc. Voor 2026 heeft Aston Martin echter een exclusieve deal getekend met Honda, waardoor er weer een plek vrijkomt. De samenwerking met Alpine is wat dat betreft alleen maar gunstig voor Mercedes.

“Hoe meer motoren er in omloop zijn, hoe beter onze ontwikkeling wordt,” zei Toto Wolff eerder tegenover Formula1.com. Bovendien heeft McLaren dit jaar al bewezen dat zogenaamde klantenteams niet onderdoen voor hun leveranciers. De papaja’s leiden nog altijd het constructeurskampioenschap, terwijl Mercedes is blijven hangen op de vierde plaats.

