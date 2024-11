In een nieuw boek heeft Toto Wolff inzicht gegeven in de reden waarom hij niet geprobeerd heeft Lewis Hamilton over te halen om bij het team te blijven. In plaats daarvan respecteert hij het besluit van Hamilton om in 2025 naar Ferrari te vertrekken, want volgens de Mercedes-teambaas heeft iedere coureur een ‘houdbaarheidsdatum’.

Onverwachte overstap naar Ferrari

Aan het begin van het jaar heeft Hamilton aan Wolff laten weten dat hij zijn contract bij Mercedes wilde beëindigen om zich aan te sluiten bij Ferrari. Dit nieuws sloeg in als een bom in de Formule 1-wereld. Wolff vermoedde echter al dat Hamilton een vertrek aan het overwegen was, nadat hij van de vader van Carlos Sainz hoorde dat Ferrari Sainz zou laten gaan om plaats te maken voor Hamilton.

Hoewel Wolff en Hamilton altijd een goede relatie hebben gehad, ziet Wolff het vetrek van de zevenvoudig wereldkampioen niet als een verlies, maar eerder als een manier om een lastige situatie te vermijden. Zo stelt Wolff dat het afscheid van Hamilton een ongemakkelijke beslissing bespaart, namelijk het moment dat hij de iconische coureur zou moeten vertellen dat er geen toekomst meer voor hem is bij Mercedes.

Inspiratie uit de voetbalwereld

Wolff vergelijkt zijn visie op het team en de vernieuwing ervan met de manier waarop succesvolle voetbalcoaches zoals Sir Alex Ferguson en Pep Guardiola hun teams blijven verjongen door op tijd afscheid te nemen van hun oudere sterren. “In de Formule 1 speelt cognitieve scherpte een cruciale rol, en ik geloof dat iedereen een houdbaarheidsdatum heeft”, zegt Wolff in de High Performance podcast. Volgens de Oostenrijker hoort een leider vooruit te kijken om de volgende generatie klaar te stomen, een benadering die Mercedes nu volgt met de vervanging van Hamilton door de 18-jarige Andrea Kimi Antonelli.

