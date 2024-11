Toto Wolff onthult hoe hij erachter kwam dat Lewis Hamilton in 2025 Mercedes verlaat. De Oostenrijker hoorde via de vader van Carlos Sainz dat de Britse coureur in gesprek was met Ferrari. Toen vervolgens Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur niet reageerde op de vragen van Wolff, wist de Oostenrijker het eigenlijk wel zeker.

Toto Wolff verklapte eerder dat hij het vertrek van Hamilton al zag aankomen, nog voordat de zevenvoudig wereldkampioen bij hem was langsgekomen om het nieuws te vertellen. De Oostenrijker baalde wel van de ‘late’ aankondiging van zijn coureur, omdat hij zo mogelijk een kans om Charles Leclerc of Lando Norris te contracteren, had gemist. Wolff onthult nu ook waarom hij het nieuws al zag aankomen.

Carlos Sainz senior, wiens zoon Carlos Sainz junior bij Ferrari moet plaatsmaken voor Hamilton, had Wolff al weken van tevoren op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen. “Dus ik hoorde de bellen al twee weken van tevoren rinkelen”, vertelt Wolff in de High Performance-podcast. “Ja, old man Sainz belde me en zei: dit is wat er gebeurt.”

Het nieuws van Sainz senior werd vervolgens bevestigd toen andere vaders van coureurs naar Wolff belde om te informeren naar het vrijkomende stoeltje bij Mercedes. “En toen belden de vaders van een paar coureurs me op die dat niet eerder hadden gedaan. Dus ik dacht: Oké, er is daar iets aan de hand.”

Geen reactie van Vasseur

Wolff besloot vervolgens om Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur direct te vragen naar de geruchten. “Toen stuurde ik een sms naar Fred Vasseur met de tekst: ‘Jullie nemen onze coureur mee?’. Ik kreeg geen reactie”, vervolgt hij. “Heel ongebruikelijk voor Fred. Hij is een goede vriend. Dus ja, ik zag het aankomen.”

