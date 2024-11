Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt dat Lewis Hamiltons ‘late’ bekendmaking van zijn vertrek naar Ferrari hem wel eens de kans om Charles Leclerc of Lando Norris te contracteren, heeft gekost. De Oostenrijker neemt het de zevenvoudig wereldkampioen echter niet kwalijk. “Ik heb een dikke huid”, vertelt Wolff.

In januari maakte zowel Ferrari als McLaren bekend dat respectievelijk Charles Leclerc en Lando Norris hun contracten bij de renstallen met meerdere jaren verlengen. Het nieuws van beide jonge coureurs werd gelijk in februari al overschaduwd, toen Lewis Hamilton bekendmaakte naar Ferrari te vertrekken.

“Ik had het absoluut op mijn radar dat Lewis zou gaan”, blikt Toto Wolff terug op het moment, in Inside Mercedes F1: Life in the Fast Lane. “Ik kon alleen niet begrijpen waarom hij naar een ander team zou overstappen, voordat we wisten of we competitief zouden zijn.”

De Mercedes-teambaas legt uit hoe Hamiltons ‘late’ bekendmaking hem ook de kans ontnam om een coureur van een rivaliserend team te laten overkomen. “Het gaf me ook geen tijd om te reageren”, vervolgt de Oostenrijker. “Ik moest met spoed onze partners bellen en miste mogelijk de kans om te onderhandelen met andere coureurs die een paar weken eerder een contract hadden getekend, zoals Charles Leclerc en Lando Norris.”

Dikke huid

Het besluit van Hamilton om Mercedes verlaten, ging volgens Wolff ook gepaard met een commerciële impact. Toch neemt de teambaas de coureur niks kwalijk. “We hebben samen zo’n succesvolle reis gemaakt en nu hebben we onze eigen doelstellingen. Dit heeft de situatie voor mij niet veranderd. Ik heb een dikke huid, weet je. Ik heb een aantal moeilijke momenten gehad in mijn leven en dit is niet te vergelijken”, besluit Wolff.

