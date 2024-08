Was Lewis Hamilton bij Mercedes gebleven, als het team al eerder dit seizoen de huidige vorm had? Technisch directeur van het team, Andrew Shovlin, weet daar wel het antwoord op. Teambaas Toto Wolff geeft verder eerlijk toe dat het vertrek van Hamilton niet helemaal netjes verloopt.

Lewis Hamilton kondigde in februari aan volgend seizoen naar Ferrari te vertrekken. De zevenvoudig wereldkampioen neemt daarmee afscheid van Mercedes, het team voor wie hij al sinds 2013 rijdt en zes wereldtitels won. Het was daarom voor teambaas Wolff wel verrassend dat Hamilton weggaat.

“Ik begrijp zijn beweegredenen en ik heb er absoluut vrede mee, onze relatie is veel dieper. Maar we zijn niet vriendschappelijk uit elkaar gegaan,” zei Wolff eerder al tegen Sky F1. De teambaas gaf toe het onverwachte nieuws niet helemaal te zien aankomen.

Hamiltons nieuwe hoofdstuk

Andrew Shovlin, technisch directeur van Mercedes, snapt wel waarom de Britse coureur graag naar Italië wil verhuizen. “Zijn voornaamste redenen (om naar Ferrari te gaan, red.) hebben niet noodzakelijkerwijs te maken met de prestaties van de auto. Hij wil duidelijk nog een hoofdstuk in zijn carrière na zijn zeer succesvolle carrière bij Mercedes. Hij heeft de leeftijd dat als hij dat wil doen, hij dat liever vroeger dan later moet doen”, legt de ingenieur uit tegenover de media.

Mercedes deed de afgelopen jaren, sinds de 2021-titelstrijd tussen Max Verstappen en Hamilton, amper mee om de grote prijzen. Het team rijdt sinds een aantal races pas weer echt vooraan het veld. Volgens Shovlin maakte dat de keuze voor Hamilton ook makkelijker. “Als we een kampioenschap aan het domineren waren, vermoed ik dat het moeilijk voor hem zou zijn geweest om dat te doen. Maar ik denk dat een groot deel van Lewis een ander team en een andere uitdaging in zijn carrière wil.”

