McLaren-CEO Zak Brown heeft een duidelijk doel voor de rest van het seizoen. De Amerikaan wil met zijn team alle andere negen renstallen op de grid verslaan. Brown verwacht daarbij vooral een hele kluif aan Mercedes te hebben.

McLaren won het constructeurskampioenschap voor het laatst in 1998. Hun laatste coureurskampioenschap was in 2008, toen Lewis Hamilton zijn eerste wereldtitel pakte. Zak Brown is van mening dat het daarom weer tijd is voor McLaren om mee te strijden om de twee wereldtitels.

“We willen alle negen teams verslaan”, onthulde Brown in de Sky Sports F1-podcast het doel voor de tweede seizoenshelft. “Ferrari zit niet ver achter ons, dus ik denk dat je ze niet kunt uitsluiten. Mercedes is op tempo, en heeft drie van de laatste vier races gewonnen.”

Brown verwacht tijdens de laatste tien races van het seizoen vooral een dreiging vanuit de hoek van het op tempo gekomen Mercedes. “Gelukkig hebben we daar een voorsprong van ongeveer honderd punten. We hebben misschien al die punten nodig als ze doorgaan op de ingeslagen weg”, legt de CEO uit. “Ik verwacht dat ze supersterk zullen zijn in de tweede helft van het jaar. Dus ik ben blij met die voorsprong.” Mercedes staat momenteel op de vierde plek in het klassement met 266 punten, terwijl McLaren op P2 staat met 366 punten.

McLaren weer helemaal terug

Begin 2023 vocht McLaren nog in het middenveld en had het team moeite om de topteams bij te houden. In 2024 vecht de renstal bijna elke race mee om de overwinning. Brown is blij met hoeveel er in een jaar voor zijn team is veranderd. “Het geeft veel voldoening dat McLaren weer terug is waar het hoort te zijn, namelijk bij de Red Bulls, de Ferrari’s en de Mercedessen. En nu moeten we gewoon hard werken om ervoor te zorgen dat we het volhouden en een beetje meer naar voren gaan”, concludeert Brown.

