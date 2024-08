McLaren gaat nog niet alleen maar voor de constructeurstitel. Dat heeft CEO Zak Brown bekendgemaakt. De Amerikaan is van mening dat McLaren beter voor beide wereldtitels kan blijven gaan. Zo maakt de renstal namelijk, volgens Brown, ook veel meer kans om het constructeurskampioenschap van Red Bull te winnen.

McLaren maakte de afgelopen races een behoorlijke inhaalslag op Red Bull. Het team ging eerst Ferrari voorbij in het constructeurskampioenschap en bracht vervolgens het gat met Red Bull terug tot 42 punten. Het gat tussen McLaren-coureur Lando Norris en kampioenschapsleider Max Verstappen is nog wel aanzienlijk: 78 punten. Hierdoor rijst de vraag of McLaren zich niet beter op het constructeurskampioenschap kan focussen.

McLaren-CEO Zak Brown denkt in ieder geval van niet. “Uiteindelijk moeten onze twee coureurs zo hoog mogelijk eindigen om de constructeurs te winnen”, legt de Amerikaan uit voor de camera’s van Sky Sports. “Ik zou beide coureurs graag in de top drie zien. We staan nu tweede en vierde.” Piastri staat na de Grand Prix van België op P4, tien punten achter Ferrari’s Charles Leclerc.

McLaren wil beide wereldtitels

McLaren kreeg aardig wat kritiek te verduren op hun teamorders in Hongarije. Norris moest in de slotfase van de race aan de kant voor Piastri. De Brit liep zo kostbare punten voor het coureurskampioenschap mis. Brown is echter van mening dat beide coureurs goed laten scoren dé manier is om beide titels te pakken. “Hoe dichter we bij de (leiding in het coureurskampioenschap, red.) komen, hoe dichter we bij de constructeurstitel komen. Dus we gaan voor allebei, want alle punten tellen.”

