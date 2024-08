Menig expert is ervan overtuigd dat McLaren in de eerste seizoenshelft de beste auto had. De MCL38 – in handen van geduchte coureurs als Lando Norris en Oscar Piastri – kon zelfs Max Verstappen de baas. Hoe kijken voormalig McLaren-coureurs Carlos Sainz en Daniel Ricciardo naar deze opmars van de papaja’s? “Dit had ik nooit voorspeld.”

Carlos Sainz, die tussen 2019 en 2020 twee seizoenen bij McLaren doorbracht, gaf toe dat hij zo’n snelle opmars naar de top van het veld niet had kunnen voorspellen. “Ik had dit nooit verwacht”, zei hij op een persconferentie in aanloop naar de GP van België. “Ik denk dat toen ik McLaren vier jaar geleden verliet, ik wel het gevoel had dat het team de juiste kant op ging. Het team zat op een goede plek en ik heb daar een hele fijne tijd gehad.”

“Dus toen ik vertrok, wist ik dat het een kwestie van tijd zou zijn voordat ze weer zouden opleven”, vervolgde de Spanjaard. “Het zou hen twee jaar, vier jaar of zes jaar kosten om weer het oude McLaren te worden – we weten allemaal wat voor successen ze in het verleden hebben geboekt. Ik had toen al het gevoel dat ze de juiste mensen aan boord hadden om een opmars in goede banen te leiden. Het heeft weliswaar drie of vier jaar geduurd, maar ik denk dat ze vooral in het afgelopen jaar hele grote stappen hebben gemaakt.”

‘Een verrassing’

Ook Daniel Ricciardo is enigszins verbaasd dat McLaren ineens meedingt naar de constructeurstitel. “Natuurlijk was het grootste deel van mijn tijd daar een beetje een strijd of een uitdaging,” zei hij. De Australiër loste Sainz in 2021 af en reed eveneens twee seizoenen voor het team uit Woking. In 2023 werd hij ontslagen ten behoeve van Oscar Piastri. “Maar ik had dit eigenlijk nooit voorspeld”, gaf hij toe.

“Het is een beetje een verrassing dat ze in twee jaar, eigenlijk minder dan twee jaar, waarschijnlijk het snelste pakket van iedereen hebben. Maar ik heb niet zoiets van, ‘Oh man, als ik dat maar had kunnen hebben.’ Zo is de sport nu eenmaal. Je moet gewoon je petje voor ze afnemen. Wie in de Formule 1 goed presteert en in een korte tijd zo’n grote stap kan maken, moet je complimenteren.”

Waar McLaren het seizoen van 2023 dramatisch begon, bloeide het team gedurende het jaar op. De GP van Groot-Brittannië was een keerpunt voor de papaja’s, die opeens als tweede en als vierde over de streep kwamen. In 2024 heeft het team die stijgende lijn doorgezet. Vorig jaar gingen de Britten met 103 WK-punten de zomerstop in, nu staat de teller op 366.

