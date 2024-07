We blikken in de podcast Formule 1 Paddockpraat terug op de eerste seizoenshelft van de Formule 1. Wat zijn de tops en flops qua coureurs en teams? Heeft Lando Norris bijvoorbeeld al het niveau om kampioen te worden? “Wel qua rijvaardigheid, niet qua mindset”, aldus verslaggever Gerard Bos.

“Ik zie in Piastri meer een kampioen en een killer dan Norris. Maar op dit moment is Norris wel de betere coureur, omdat hij verder is qua ontwikkeling,” is Bos van mening. “Piastri zit ook pas in zijn tweede seizoen in de Formule 1”, vult redacteur Matthijs Nijhuis aan. “Hij maakt net als Norris ook foutjes, maar in de toekomst kan hij meer betekenen voor McLaren dan Norris.”

Tijdens de GP van Hongarije werd Norris opgedragen om de eerste positie terug te geven aan zijn teamgenoot. Zou Max Verstappen in zo’n situatie hetzelfde gedaan hebben? “Nee, natuurlijk niet”, aldus Bos. “Mensen zeggen dat Norris nog moet wennen, maar dit deed Verstappen toen al niet bij Torro Rosso. Dat heeft niets te maken met ervaring maar met de interne competitie die je met anderen aangaat. Qua rijvaardigheid kan Norris kampioen worden, maar nog niet qua mindset.”

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcast of Youtube.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)