Sport is emotie. En emoties, die zagen en hoorden we volop tijdens de Grand Prix van Hongarije. Natuurlijk bij Max Verstappen, die duidelijk niet blij is met de manier waarop het nu gaat bij Red Bull Racing. En ik snap die emotie. Maar eerst even over de foute keuze van McLaren. En, als ik eerlijk ben, óók van Lando Norris: die had gewoon zijn poot stijf moeten houden.

Ga even na: denk je dat Ayrton Senna of Michael Schumacher van het gas was gegaan? Of Max Verstappen? Heus, je moet soms wat ‘geven’ om later ‘terug te krijgen’, maar toch. Norris zei na afloop dat hij kansen ziet om een titel te winnen. Maar dan moet je ook leren van deze momenten.

Hij was duidelijk de snellere van de twee coureurs, althans in het tweede deel van de wedstrijd. Natuurlijk hielp het Norris dat het team hem eerder binnenhaalde dan Oscar Piastri, daar had hij voordeel van. Maar dan nog: de snelheid die Norris daarna toonde; hij was zondag de beste coureur in Hongarije en dus was een zege verdiend geweest.

Het team snap ik al helemáál niet. Wat is McLaren nou aan het doen? Het had Norris ‘gewoon’ de wedstrijd moeten laten winnen. En ja, dat was sneu geweest voor Piastri. Zeker nadat McLaren in Engeland ook al keuzes maakte die in zijn nadeel waren. Maar kom op: het is Formule 1, dit zijn twee verschillende races. Dat mag niet meespelen en uiteindelijk bracht het team iedereen in de problemen.

En dan nog wat: Norris kan wel eens serieus met Max gaan vechten om het kampioenschap. Dan kunnen die zeven punten die je hem als McLaren zijnde nu laat inleveren (18 voor plek 2 in plaats van 25 voor de winst) zomaar eens heel belangrijk worden. Wie weet. En door Norris in Hongarije te vragen de eerste plek terug te geven aan Piastri, heeft McLaren Max even zeven punten cadeau gedaan.

Of die laatste daar nu zelf ook blij van wordt, is maar de vraag. Hij heeft andere dingen aan zijn hoofd. Begrijpelijk, want het loopt niet bij Red Bull. Dat kan gebeuren, maar het is even wennen. Voor hem, voor het team, voor ons allemaal. Ik snap zijn frustratie wel over de strategie van Red Bull. Anderzijds hoeft niemand meteen in paniek te raken: het gaat alleen even niet bij het team zoals het normaal wel gaat. McLaren is de betere nu. Dat is iets nieuws. Maar… in Spa kan het wel weer anders zijn.

De emoties, die lopen hoog op en dat snap ik. Het is bijna zomerstop in de Formule 1, misschien is dat voor sommige teams maar goed ook.

