Toto Wolff heeft er wel vrede mee dat Lewis Hamilton naar Ferrari vertrekt. Volgens de Mercedes-teambaas kwam het nieuws in februari onverwacht snel naar buiten, maar heeft het zijn vriendschap met de Brit niet aangetast. Wolff kan zelfs wel begrijpen waarom Hamilton graag naar Maranello wil verhuizen.

Begin februari opende Lewis Hamilton het silly season van 2024 door bekend te maken dat hij in 2025 overstapt naar Ferrari. Het nieuws kwam voor veel fans van de Britse coureur als een verrassing, en ook Mercedes-teambaas Toto Wolff zag de snelheid waarmee het bericht wereldkundig werd gemaakt niet aankomen.

“Wat zo pijnlijk was, is dat ik geen tijd had om te reageren”, vertelt Wolff aan Sky F1. “Het was eigenlijk dezelfde dag nog. En toen ik zei nog: ‘Oké, hoe gaan we dit aankondigen? Aan het begin van het seizoen of halverwege het seizoen?’. Het was duidelijk dat het uitlekte vanuit Ferrari. En het viel toevallig op de dag dat de winst bekend werd gemaakt.” De Oostenrijker had daardoor niet genoeg tijd om iedereen binnen Mercedes op de hoogte te stellen van Hamiltons overstap.

Wolff ziet Hamilton nog steeds als goede vriend

Toch is de relatie met de zevenvoudig wereldkampioen niet verslechtert als resultaat van de onverwachte aankondiging. “Er is een professionele en een persoonlijke relatie en toen hij [vorig jaar bij Mercedes] een kortlopend contract tekende, was het duidelijk dat dit kon gebeuren”, legt Wolff uit dat Hamiltons overstap niet helemaal onverwacht kwam.

De Oostenrijker kan zelfs wel begrijpen waarom Hamilton zijn laatste jaren in de Formule 1 in een rode overall wil doorbrengen. “Ik las ergens een goed motto: ‘Speel hard, vergeef snel en verontschuldig je als je fout zit’. En de persoonlijke relatie [met Hamilton] lijdt er niet onder. Dus ik ben het wel gaan begrijpen waarom hij dat doet, en ik heb er absoluut vrede mee. We zijn al twaalf jaar vrienden en bondgenoten en brothers in crime en hij moet competitief zijn in de auto, maar we zijn nog steeds vrienden”, sluit de Mercedes-teambaas af.

