Lewis Hamilton werd zaterdagochtend in Oostenrijk wakker met een kater; van de jubelstemming na zijn derde plaats in de Grand Prix van Spanje is weinig meer over. De sprintkwalificatie van vrijdag viel hem namelijk vies tegen. Zo moest hij teamgenoot George Russell voor zich dulden in de sprint shootout en hij bleek rond te rijden met vloerschade.

Het scheelde vrijdag weinig of Hamilton was al in de eerste van de drie fases van de sprintkwalificatie gesneuveld. Op haren en snaren, als nummer 13, kon Hamilton door naar SQ2. Uiteindelijk kwam hij niet verder dan een plek in de subtop: de zevenvoudig wereldkampioen start om 12.00 uur als zesde in de sprintrace. Dat is twee plaatsen achter Russell.

“Ik ben over geen enkel rondje tevreden”, klonk het hoofdschuddend toen Hamilton terugkeek op de sprint shootout. “Het was moeilijk, het was rommelig.” Dat belooft volgens de Brit weinig goeds voor de sprintrace, een goed resultaat zit er naar eigen zeggen niet in: “We zullen niet veel kunnen inhalen en dus ook niet veel verder naar kunnen komen. Onze focus ligt nu op de kwalificatie en de race op zondag.”

