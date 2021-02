Alonso niet aanwezig bij presentatie Alpine-bolide

Stercoureur Fernando Alonso is aanstaande dinsdag niet aanwezig bij de presentatie van de eerste Alpine Formule 1-bolide.

Dat heeft Alpine, het voormalige Renault-team, bevestigd. Volgens het team staan de zogenaamde ‘hygiënische situatie en overeenkomstige regels’ het hem niet toe marketingactiviteiten op zich te nemen tijdens het event.

Een wat vaag statement, al houdt het mogelijk verband met zijn herstel van een kaakoperatie na een fietsongeluk tijdens een trainingsrit in Zwitserland. Of Alonso op afstand aanwezig zal zijn middels een videoboodschap, is nog niet duidelijk.

Lees ook: Alonso stelt iedereen gerust na fietsongeluk: ‘Ik ben oké’

Het Formule 1-team van Renault heeft haar naam met ingang van dit jaar in Alpine veranderd, naar de sportwagenfabrikant die onderdeel is van Groupe Renault. Alpine presenteert haar auto, de A521, op dinsdag 2 maart om 16:00 uur Nederlandse tijd.

Lees ook: Onthulling F1-auto’s 2021: Dit is wat we nu al weten