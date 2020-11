Kvyat: ‘Ik krijg genoeg telefoontjes, er is veel interesse’

Daniil Kvyat rijdt in 2021 zo goed als zeker geen Formule 1 meer, maar hoeft er naar eigen zeggen niet bang voor te zijn dat hij volgend jaar werkloos thuis zit: “Ik krijg genoeg telefoontjes.”

“Er is veel interesse, vanuit verschillende hoeken”, verklaart Kvyat zelfs. Dat gaat dan – zo goed als zeker – in elk geval wat een racezitje betreft niet om de Formule 1, waarin vrijwel alle cockpits zijn vergeven. Buiten de koningsklasse lijken er echter genoeg opties voor de Rus te zijn: “Ik weet dat ik keuzes heb voor volgend jaar.”

Om welke klassen het gaat, laat de 26-jarige coureur uit Ufa in het midden. Te denken valt aan de endurance- en GT-racerij, en heel misschien ook de Amerikaanse Indycars. “Nicolas staat met mensen in contact, het kan interessant worden”, verwijst Kvyat naar manager Nicolas Todt. “Het is altijd fijn om interessante opties te hebben. Dat kan nooit kwaad.”

Kvyat zegt de knoop pas na de seizoensfinale in Abu Dhabi te willen doorhakken. “Dan kijk ik welke opties er op tafel liggen, wat bij me past en waar ik de beste job kan doen.” Op voorhand wil hij niets uitsluiten, waarbij dus ook een sabbatical tot de mogelijkheden behoort. Sinds hij in 2014 zijn Formule 1-debuut maakte, heeft Kvyat 107 Grands Prix gereden met een tweede plek als beste resultaat.

