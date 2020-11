Kvyat acht kans klein dat hij in 2021 nog in Formule 1 rijdt

Daniil Kvyat acht de kans klein dat hij volgend jaar nog in de Formule 1 rijdt. De Rus kon geen update geven over zijn toekomst in de sport en zegt ‘niet veel na te denken’ over zijn toekomst. Honda-protegé Yuki Tsunoda lijkt vooralsnog de favoriet om het stoeltje van Kvyat over te nemen voor 2021.

Waar Pierre Gasly dit seizoen zich regelmatig in de schijnwerpers reed, met als hoogtepunt zijn zege in Monza, blijft Kvyat relatief anoniem dit seizoen met 26 punten achter zijn naam, tegenover de 63 punten van zijn Franse teamgenoot. Het gerucht gaat al een lange tijd dat Honda-protegé Yuki Tsunoda de favoriet is voor het Alpha Tauri-zitje voor 2021, mits de Japanner genoeg punten vergaart in het Formule 2-kampioenschap. Dat zal geen grote uitdaging worden voor de 20-jarige Tsunoda, die derde staat in het kampioenschap waar de zesde plaats volstaat voor een superlicentie.

Dat betekent dat er mogelijk een tweede vertrek voor Kvyat uit de Formule 1 te wachten staat. De 26-jarige Rus is zich daar ook van bewust. “Geen update”, zegt Kvyat over zijn toekomst. “Ik kan weer hetzelfde antwoord geven. De kans dat ik hier volgend jaar weer ben is klein. Ik denk niet al te veel na over de toekomst. We zien wel wat er gebeurt”, aldus de Rus, die in 2018 ook zonder stoeltje zat en in die tijd de simulatorrol bij Ferrari op zich nam.

Kvyat toonde zich eerder al koeltjes onder de situatie. Hoewel hij aangaf te strijden voor zijn positie, liet hij ook weten dat een sabbatical een optie is. “Eerlijk gezegd maak ik me daar totaal geen zorgen om”, zei Kvyat destijds tegen Motorsport.com. “Het maakt niet uit. Als ik volgend jaar nog in de Formule 1 zit dan is dat goed. Is dat niet zo, jammer dan”, aldus de Rus, die het nog te vroeg vindt om naar andere opties te kijken. “Ik denk hier momenteel helemaal niet over na. Het is momenteel niet mijn prioriteit. Ik kan me een jaartje vrij veroorloven, of wat ik maar wil. Dus we zullen zien. Ik weet nog steeds niet precies wat het gaat worden.”