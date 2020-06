Positieve test zal raceweekend niet opnieuw dwarsbomen zoals in Melbourne

Chase Carey zegt dat er zich geen herhaling van Melbourne zal voordoen als er zich tijdens het seizoen opnieuw een positieve coronatest voordoet. Volgens de Amerikaan is de Formule 1 deze keer veel beter voorbereid. “Als een team niet kan racen, zal dat de race niet annuleren.”

In maart werd de GP van Australië enkele uren voor de eerste vrije training geannuleerd nadat een teamlid van McLaren positief had getest op het coronavirus. Dat scenario zal zich in Oostenrijk of later niet herhalen. “Als blijkt dat iemand positief heeft getest, zal dit niet leiden tot het annuleren van een race”, zegt Carey. “We moedigen teams aan om procedures voor te bereiden, zodat als een persoon in quarantaine moet worden geplaatst, we de mogelijkheid hebben om ze in een hotel te isoleren en die persoon te vervangen.”

“Sommige dingen zullen besproken en opgelost moeten worden”, gaat de F1-baas verder. “De lijst van ‘wat als’-scenario’s is te lang om ze allemaal te overlopen, maar als een team niet kan racen, zal dat niet leiden tot het annuleren van de race. Ik denk niet dat ik de mogelijke gevolgen daarvoor kan opsommen.”

En wat als een van de coureurs besmet geraakt? “Als een coueurs geinfecteerd raakt, zullen de teams reservecoureurs klaar hebben staan.” Carey is vol vertrouwen dat de Formule 1 goed voorbereid naar Oostenrijk zal afreizen. “We zouden niet gaan als we er niet zeker van waren dat we over de nodige procedures, expertise en capaciteiten beschikken om een ​​veilige omgeving te creëren en alle problemen die zich voordoen op te kunnen lossen.”

