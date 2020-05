FIA-hoofdarts Saillant: ‘Zelfs 10 positieve coronatesten zouden geen probleem geven’

FIA-hoofdarts Gerard Saillant zegt dat de Formule 1 met een “speciaal plan” voorbereid is op mogelijke coronabesmettingen in de paddock. Hoewel positieve gevallen een impact kunnen hebben op de media-aandacht en het sportieve, vormen ze op medisch vlak geen struikelblok. “Het is nu mogelijk om te anticiperen. We zouden het prima kunnen opvangen.”

Enkele weken geleden stelde Saillant al dat een GP niet geannuleerd zou worden bij een positieve coronatest. Ondertussen lijkt de FIA-hoofdarts nog zekerder van zijn zaak. “Ik denk dat de situatie tussen Melbourne en nu behoorlijk is veranderd, omdat de kennis over het virus flink is toegenomen”, vertelt Saillant aan Sky Sports.

De Formule 1 zou daarom veel beter voorbereid zijn dan in maart. “Het is nu mogelijk om te anticiperen. Als we nu een positieve test zouden hebben, of misschien zelfs tien positieve gevallen, dan zouden we dat prima kunnen opvangen met een speciaal plan voor positieve gevallen. Medisch gezien zou dat geen problemen geven.”

Medisch gezien geeft een besmetting volgens Saillant dus geen problemen, het kan wel een andere impact hebben. “Als het gaat om consequenties op sportief vlak en op het gebied van media-aandacht… Dat is een heel ander verhaal”, beseft Saillant. “We zullen moeten anticiperen door vast te stellen vanaf welk punt het echt niet meer mogelijk is om door te gaan. Maar ik denk dat dat geen belemmering hoeft te zijn.”

