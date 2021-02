Gasly liet zich niet afremmen door corona: ‘Had alleen een paar dagen een hoestje’

Pierre Gasly is het type dat zijn leven graag vol gas leeft – of ‘Full GAS‘ zoals hij vaak grapt – en liet zich dan ook niet afremmen door zijn positieve coronatest afgelopen januari. “Ik kon gewoon blijven trainen.”

Natuurlijk, erkent de 25-jarige Gasly, was het vervelend om eind januari positief te testen op het coronavirus. En ja, hij erkent dat hij geluk heeft gehad dat het in zijn geval dus niet al te ernstig was. “Ik had alleen een paar dagen een klein hoestje, maar daar heb ik me niet door laten tegenhouden.”

“Ik was totaal niet moe en kon gewoon blijven trainen”, klinkt zijn verhaal toch wel wat anders dan dat van collega’s als Lando Norris, die wekenlang lusteloos was, en de door het virus afgematte en liefst vier kilo afgevallen Lewis Hamilton.

“Ik heb echter geen trainingstijd hoeven missen”, zegt Gasly. “Ik voel me dan ook helemaal klaar voor het nieuwe seizoen.” Gasly liep het virus overigens op in Dubai, waar van de winter wel meer sporters en celebrities naartoe trokken – en het virus kregen.

Vooruitblikkend op seizoen 2021, waarin de Formule 1 vermoedelijk wederom een ‘coronajaar’ wacht, zegt Gasly echter zich strikt aan alle regels te houden. “Ik ben Formule 1-coureur en doe waar ik het meest van hou. Ik mag dus niet klagen, dat besef ik me terdege.”

