Norris was wekenlang lusteloos na besmetting: ‘Nu is alles weer in orde’

Lando Norris werd tijdens zijn vakantie in Dubai getroffen door corona, hij moest in zelfisolatie op zijn hotelkamer en kon zich twee weken lang niet buiten laten zien. “Ik ben nog wel een paar weken moe en lusteloos geweest, nu is alles weer ok.”

De jonge Brit was voor zover bekend de eerste coureur die sinds de laatste Grand Prix van 2020 besmet raakte met het virus. Ook Pierre Gasly en Charles Leclerc testte niet lang daarna positief. “Gelukkig voor mij was het niet al te ernstig”, sprak Norris gisteren voorafgaand aan de launch van de nieuwe McLaren. Lance Stroll ondervond vorig seizoen langere tijd de gevolgen van het virus, Lewis Hamilton zei zelfs 4 kilo te zijn afgevallen in twee weken tijd.”

“Een paar dagen had ik geen reuk- en smaak, de weken daarna ben ik nog wel moe en lusteloos geweest. Daarna ben ik hersteld, alles is weer normaal. Afgezien van wat gemiste trainingsarbeid heeft het me niet echt geraakt.” Omdat Norris dus tijdens zijn vakantie ziek werd, was hij veroordeeld tot zijn hotelkamer. “Ik mocht niet naar buiten, had niet eens een raam. Ik kon wat basisoefeningen doen om te trainen, geen hometrainer of iets dergelijks.”

“Maar sindsdien is alles weer terug naar normaal. Terug in Engeland heb ik thuis weer gefietst en op de loopband getraind. Het is allemaal goed nu.” Norris staat aan het begin van zijn derde seizoen en put vertrouwen uit zijn opgedane ervaring. “Ik weet nu wat ik wil voorafgaand aan de wintertest en kan daar meteen mee aan de slag met de engineers. We werken allemaal in goede harmonie en dat zal de prestaties alleen maar goed doen.”

