Lando Norris test positief tijdens vakantie in Dubai

De vakantie van McLaren-coureur Lando Norris heeft een ongelukkige wending genomen na een positieve test op corona. De Brit zit daardoor de komende twee weken zelfisolatie in zijn hotel.

Dat meldden Norris en McLaren vandaag op Twitter. “Ik verloor gisteren plotseling mijn geur en smaak en ben meteen in isolatie gegaan. Ik heb me onmiddelijk laten testen en de uitslag was positief. Ik heb iedereen waarmee ik in contact ben geweest op de hoogte gesteld en zal de komende 14 dagen in zelfisolatie gaan.”

Norris is voor zover bekend na Sergio Perez, Lance Stroll en Lewis Hamilton de vierde coureur die besmet is geraakt met COVID19. De drie anderen gebeurde dat dus tijdens het afgelopen seizoen, Norris liep het virus op tijdens vakantie in Dubai. “Ik voel me opzich prima en heb geen andere symptomen maar ik wilde het jullie allemaal laten weten.”

Norris vierde in Dubai vakantie voordat hij aan een gepland trainingskamp van McLaren zou beginnen, zo laat het team weten.

