COVID heeft zijn sporen nagelaten op Hamilton: ‘Het virus mat je af’

Wie nog twijfelt of Lewis Hamilton echt ziek is geweest de afgelopen twee weken, kon tijdens de persconferentie vandaag duidelijk zien dat de wereldkampioen een jasje heeft uitgedaan. “Het is een gemeen virus, ik ben een paar kilo kwijtgeraakt”, sprak de Brit over zijn besmetting met COVID.

Hamilton werd donderdag in allerijl ingevlogen nadat hij twee keer negatief was getest, niet rijden dit weekend was toen geen optie meer voor Hamilton. “Al zou mijn arm er half afliggen, ik zou nog steeds racen. Dat is wat we doen. Tuurlijk, het zal morgen niet makkelijk zijn, ik ga alles geven”, sprak Hamilton na de kwalificatie.

Hij wordt er nog weleens van beschuldigd toneel te spelen in zijn auto maar vandaag was het wel aan de wereldkampioen af te zien dat COVID zijn effect had gehad. Hij oogt vermoeid, was slecht bij stem en bovendien a-typisch kort van stof. Sinds hij in de dagen na eerste race in Bahrein positief testte, heeft Hamilton vooral geslapen.

“Ik heb alleen maar in mijn bed gelegen om maar de batterij weer op te laden. Waar ik nu last van heb, is een gebrek aan energie. Het virus mat je af. Ik ben niet hetzelfde gewicht als tijdens mijn laatste race, ik ben wel een paar kilo kwijtgeraakt.”

“Het laat zien hoe serieus dit virus is, ik heb het al gezegd in Australië. Ik leef mee met iedereen die het ook gehad heeft of mensen heeft verloren door het virus. Ik ben nog niet 100 procent nu, ik heb nog last van mijn longen. Maar ik laat me niet temmen, ik ga ervoor knokken. Het zal niet de makkelijkste race worden.”

De Brit zei nergens op gerekend te hebben voor vandaag, uiteindelijk kwam hij 86 duizendsten tekort op Verstappen. “Ik had lichte schade, dat wordt nog wel gerepareerd voor de race. Ik denk dat niet dat het wat had uitgemaakt. Het gaat nu niet om foutjes of schade. Max heeft het vandaag zelf gedaan en verdiend.”

“We hadden verwacht dat hij sterk zou zijn. Je ziet het de laatste races, Red Bull is echt weer sterker geworden. Ook mooi trouwens dat McLaren er dichtbij zit en dan krijgen zij ook nog eens onze motor volgend jaar. Stel je voor: een gevecht met drie teams, dat zou echt geweldig zijn.”