Bottas klopt Hamilton, maar grijpt naast pole: ‘Niet het maximale uit de banden gehaald’

Valtteri Bottas versloeg tijdens de kwalificatie in Abu Dhabi Lewis Hamilton en leek heel even op weg naar de polepositie, tot Max Verstappen 25 duizendsten onder de tijd van de Fin dook. Volgens Bottas slaagde Mercedes er niet in het maximale uit de zachte banden te halen. “Red Bull is erin geslaagd om alles te optimaliseren voor de laatste fase van de kwalificatie, en dat is wat ertoe doet.”

Na een weekje George Russell naast zich te hebben gehad in de garage neemt Valtteri Bottas het dit weekend weer op tegen Lewis Hamilton. De Fin slaagt er tijdens de kwalificatie op het Yas Marina Circuit in zijn teamgenoot te verslaan, maar dat volstaat niet voor de polepositie. “We zagen in VT3 dat Red Bull vooral in de handen van Max best snel was”, geeft Bottas toe.

Bottas denkt dat Mercedes vooral tijd liet liggen doordat het team de zachte band niet helemaal begreep. “Volgens mij was het grootste probleem dat we softs niet aan het werk kregen. Tot de kwalificatie voelde de mediums voor ons al beter dan de zachte banden. We hebben wel wat verbeteringen gevonden, maar als je naar het resultaat kijkt, ik denk niet dat we het maximale uit de banden hebben gehaald over één rondje.”

Niet alleen het team haalde niet het maximale uit deze kwalificatie, zo geeft Bottas toe. “Het rondje zelf… Ik ben niet helemaal tevreden over hoe dat ging”, zegt Bottas. “De balans was niet helemaal perfect. Tegen het einde van kwalificatie had ik wat problemen met de voorkant van de auto. Ik denk dat Red Bull erin is geslaagd om alles te optimaliseren voor de laatste fase van de kwalificatie, en dat is wat er toe doet.” Toch wil Bottas vooral vooruitkijken. “De verschillen zijn klein en morgen is de dag die telt”, aldus de Fin.

