FIA-hoofdarts Saillant: ‘GP wordt niet geannuleerd bij positieve coronatest’

De Formule 1 zal er alles aan doen een herhaling van het fiasco in Australië te voorkomen. FIA-hoofdarts Gerard Saillant zegt dat een GP gewoon doorgaat, ook wanneer iemand in de paddock positief test op corona. “Dat zou vergelijkbaar zijn met het sluiten van de metro omdat een passagier positief getest is.”

De F1 wil een herhaling van Melbourne absoluut vermijden. De GP rond Albert Park werd enkele uren voor de eerste vrije training afgelast nadat een teamlid van McLaren positief testte op Covid-19. Het team trok zich terug en het hele weekend werd afgeblazen. Ondertussen maakt de F1 zich op voor een nieuwe seizoensopener in Oostenrijk, waar er alles aan gedaan zal worden om de paddock corona-vrij te houden. Maar wat gebeurt er als iemand alsnog positief test?

Lees ook: ‘Iedereen zal om de twee dagen getest worden’: Zo wil de F1 een veilige omgeving creëren

“Ik denk niet dat de Grand Prix dan geannuleerd wordt. Dat zou vergelijkbaar zijn met het sluiten van de metro omdat een passagier positief getest is”, vertelt Saillant aan het Franse L’Equipe. De Formule 1 heeft ondertussen een protocol opgesteld, al was dat door het internationale aspect van de Formule 1 niet eenvoudig. “Je hebt dezelfde problemen als op nationaal niveau, maar het is een stuk gecompliceerder.”

Ondanks het protocol en alle voorbereidingen zal de heropstart van het seizoen uitdagingen met zich mee brengen. Zo wil de Formule 1 iedereen op regelmatige basis testen. “Zodra men in de paddock is, zijn er manieren om min of meer regelmatig te testen. Dit kan door middel van PCR-tests of temperatuurmetingen.”

Maar meer dan 1000 mensen elke 48 uur testen, is dat haalbaar? “Met deze maatregelen kunnen tussen de 1.000 en 2.000 mensen in de paddock aanwezig zijn”, voorspelt Saillant. Daarom hoopt de Fransman op andere, snellere tests. “De huidige tests kunnen anders zijn dan in juli.”

Lees ook: Circuitdirecteur waarschuwt: ‘F1-personeel testen op corona zal niet goedkoop zijn’