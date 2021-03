F1 wijst vaccinatie-aanbod Bahrein van de hand

De Formule 1 heeft als organisatie bedankt voor het aanbod uit Bahrein om betrokkenen die naar de test en/of Grand Prix reizen te vaccineren.

De sport houdt daarmee vast aan de eerder door CEO Stefano Domenicali uitgesproken richtlijn dat het niet wil ‘voordringen’ in de wereldwijde vaccinatierace, met de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Formula One Group die dus afziet van het voorstel.

Of de teams en coureurs het voorbeeld van de sport zelf volgen, is nog niet duidelijk. Volgens informatie van Autosport zijn naast de Formule 1 zelf ook de meeste teams echter niet van zins in te gaan op het voorstel.

Een voorwaarde van het voorstel van het Bahreinse ministerie van volksgezondheid is overigens wél dat iedereen beide vaccinshots laat zetten, wat betekent dat er minstens 21 dagen tussen beide inentingen moet zitten. Zo gaat er geen vaccin verloren.

Met het begin van de wintertest in Bahrein op 12 maart en de Grand Prix op 28 maart, zouden Formule 1-reizigers hun verblijf in Bahrein slechts een paar dagen hoeven te rekken. Teamleden die meewerken aan de op- en afbouw op het circuit, redden de vereiste 21 dagen waarschijnlijk sowieso wel.

“Aangezien een groot deel van de Formule 1-gemeenschap drie weken in Bahrein verblijft, biedt dit ons de unieke kans vaccinatie aan te bieden”, laat het ministerie van volksgezondheid die deur open. “Dit biedt zowel extra bescherming aan de deelnemers als de nationale bevolking.”

Het vaccinatieprogramma in Bahrein verloopt voorspoedig. Volgens Reuters heeft het al 9 procent van de bevolking (van in totaal 1.7 miljoen mensen) gevaccineerd. Het land sluit niet uit dat het bij meer internationale evenementen die er worden gehouden een soortgelijk voorstel voor vaccinatie doet.

