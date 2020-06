Carey opgelucht met eerste data maar mikt nog altijd op 15-18 races

Chase Carey, CEO van de Formule 1, is opgelucht dat er eindelijk een kalender is. “De afgelopen weken hebben we onvermoeibaar samengewerkt met al onze partners, de FIA en de teams om een herziene openingskalender voor 2020 te creëren, zodat we op een zo veilig mogelijke manier weer kunnen racen”, vertelt Carey.

Vanochtend werd het eerste gedeelte van de kalender voor 2020 bekendgemaakt. De herziene programmering bestaat uit races in Oostenrijk (2x), Hongarije, Engeland (2x), België en Italië. In de loop van de komende weken wordt ook duidelijk hoe de kalender voor de rest van het seizoen eruit zal zien. Er wordt nog altijd gemikt op tussen de 15 en 18 races.

“We zijn verheugd dat we vandaag onze openingskalender van acht races kunnen presenteren en kijken ernaar uit om onze volledige kalender de komende weken te publiceren.” Carey benadrukt dat het seizoen begint achter gesloten deuren, al houdt de Amerikaan hoop dat dat na verloop van tijd kan veranderen.

“Hoewel we momenteel verwachten dat het seizoen begint zonder fans langs de baan, hopen we dat de situatie ons de komende maanden in staat zal stellen om ze terug te verwelkomen zodra dat is veilig om te doen, maar we weten dat de terugkeer van de Formule 1 een welkome boost zal zijn voor sportfans over de hele wereld.”

