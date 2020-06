Marko: ‘Verstappen is een beetje nerveus voor corona’

Max Verstappen is volgens Red Bull-topman Helmut Marko ‘een beetje nerveus’ voor corona. “Maar dat is ook heel begrijpelijk, want hij wil dit jaar wereldkampioen worden.”

Dat stelt de Oostenrijker in gesprek met RTL Duitsland, met Marko die de zender te woord staat vanaf de Red Bull Ring waar 5 juli – met strikte corona-maatregelen van kracht – de uitgestelde Formule 1-seizoensopener wordt gehouden.

Gevraagd door RTL hoe het met de Red Bull-coureurs zit en hoe zij tegen corona aankijken, antwoordt Marko: “Verstappen is, zo moet ik zeggen, een beetje nerveus.” Volgens Marko had Red Bull een aantal evenementen voor hem gepland, maar heeft Verstappen een paar keer afgezegd ‘als de veiligheidsmaatregelen niet helemaal optimaal waren’.

Marko heeft er echter alle begrip voor dat Verstappen voorzichtig is met zijn gezondheid, zegt hij. “Het is heel begrijpelijk, want hij wil dit jaar immers wereldkampioen worden en gaat het risico dus uit de weg.”

Over Verstappens huidige gezondheid maakt Marko zich dan ook geen zorgen, ook omdat de coureur in Monaco woont. “De meeste coureur wonen daar en de maatregelen werden er heel strikt gehandhaafd. Je mocht bijvoorbeeld niet langer dan een paar uur je huis uit. Ze waren dus goed geïsoleerd en de coureurs komen hier goed voorbereid aan.”

Met nog vier weken tot de race en de regels die in Europa langzaam maar zeker lijken te versoepelen, hoopt Marko dat het tegen de tijd dat de Formule 1 op de Oostenrijkse Red Bull Ring neerstrijkt alweer wat beter uitziet allemaal. “Ik hoop Max dan ook gewoon de hand te kunnen schudden.”

Red Bull heeft in het geval een coureur bij zowel het topteam als juniorformatie Alpha Tauri niet kan rijden twee reserves klaarstaan: Sébastien Buemi en Sérgio Sette Câmara. Maar, lacht Marko: “Max Verstappen is niet te vervangen!”

