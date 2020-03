Helmut Marko: ‘Vrij zeker van dat ik al corona heb gehad’

Helmut Marko denkt dat hij Covid-19, de ziekte veroorzaakt door het coronavirus, al heeft gehad. Momenteel brengt hij de dagen door in zijn thuisland Oostenrijk, waar het openbare leven volledig stilligt. “Het is belangrijk om minder paniekerig te doen”, roept de Red Bull-topman op.

Helmut zegt al besmet te zijn geweest met het coronavirus. Hij doet dat in gesprek met F1 Insider. “Halverwege februari kampte ik een behoorlijk zware verkoudheid en een zware hoest. Ik heb daar zo’n tien dagen mee gezeten, wat voor mij ongewoon lang is. Ik ben er dan ook vrij zeker van dat het coronavirus de oorzaak was”, doet Marko zijn verhaal.

Marko denkt dus dat hij het coronavirus opliep weken voor de F1 naar Australië reisde. De terugreis uit Melbourne staaft volgens de Oostenrijker die gedachte. “In Dubai stonden tienduizenden mensen uit verschillende landen in een kleine ruimte bijeen. Er werd gehoest en tegen me aangelopen. Voor mij was dat de ultieme ‘corona hotspot’. Daar moesten wel mensen besmet raken”, vertelt Marko “Tenzij je het toen al eens eerder had opgelopen, dan zou je er tegen bestand zijn”, waaruit Marko lijkt af te leiden dat hij immuniteit zou hebben opgebouwd na zijn eerdere besmetting.

Marko roept op tot redelijkheid. “Als dat daadwerkelijk het geval is (dat Marko Covid-19 overwon, red.), dan laat dat ook meteen zien dat oudere mensen de ziekte wel degelijk kunnen overwinnen. Juist daardoor is het belangrijk om minder paniekerig te doen en veel rationeler met deze pandemie om te gaan.”

