Nu in de winkel of verkrijgbaar met gratis verzending, Formule 1 nr. 3: Code rood!

Net als de wereld is ook de Formule 1 gevangen door het coronavirus. Wat voor consequenties heeft de pandemie voor dit seizoen? Dat en alle achtergronden van de afgelaste Australische GP lees je in het nieuwe nummer van FORMULE 1, dat nu verkrijgbaar is! Vanaf 26 maart ligt editie 3 op de mat en in de winkel, maar je kunt ‘m natuurlijk ook bestellen via onze webshop. Goed nieuws, de verzending is tijdelijk gratis!



Races of niet, FORMULE 1 voorziet je van de laatste updates en verhalen achter de schermen. In Formule 1 nr. 3 lees je alles over de last minute annulering in Melbourne, tips om de raceloze maanden te overbruggen, een smakelijk interview met Alexander Albon over Thailand, eten en pepers, de mogelijke gevolgen op de kalender voor de Dutch GP en een groot interview met Michiel Mol: de oud-eigenaar van Spyker F1 vertelt openhartig over het grote avontuur en de mores in de ‘Piranhaclub’.

De nieuwe FORMULE 1 is nu verkrijgbaar: onmisbaar voor de fan, kenner en liefhebber. Ideaal om de Formule 1-loze periode door te komen. FORMULE 1 editie 3 is eenvoudig online te bestellen via deze link en gratis bij u thuisbezorgd. Maak gebruik van kortingscode ‘GRATIS’ en u betaalt tijdelijk geen verzendkosten.

Lees ook: Het Jaar van Max van FORMULE 1